Wie autonom dürfte Ihr Auto fahren?

Die Entwicklung selbstfahrender Autos schreitet rasant voran. Trotz des technologischen Fortschrittes kam es in Deutschland kürzlich zu einem tödlichen Unfall mit einem autonomen Fahrzeug. Schon jetzt werden immer mehr Fahrhilfen und Assistenzsysteme wie Tempomat, Abstandsregler, automatische Spurhaltung, Parkassistent oder Müdigkeitswarner in Autos verbaut, einige davon sogar verpflichtend. Mit welchen Fahrassistenten fahren Sie und wie weit dürften sich Assistenzsysteme für Sie entwickeln? Hätten Sie genug Vertrauen in die Technik, um in einem selbstfahrenden Auto zu sitzen? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!