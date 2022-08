„CyberOne“: Xiaomis Roboter-Hund bekommt ein Herrl

„‘CyberOne‘ ist in der Lage, Glücksgefühle zu erkennen und den Benutzer sogar in Zeiten der Traurigkeit zu trösten. All diese Funktionen sind in die Verarbeitungseinheiten von ‚CyberOne‘ integriert, die mit einem gebogenen OLED-Modul zur Anzeige interaktiver Informationen in Echtzeit gekoppelt sind“, erläutert der Hersteller.