Bulle Camara: „Wunderschöne Zeit“ zu Ende

Der Wechsel von Mohamed Camara zur AS Monaco ist über die Bühne gegangen. Der Mittelfeldmotor, der in dieser Saison noch keine Pflichtspielminute für Red Bull Salzburg absolviert hat, verlässt den Verein als dreifacher Meister und dreifacher Cupsieger nach viereinhalb Jahren. Bei Monaco in der Ligue 1 wird er Teamkollege des Ex-Salzburgers Takumi Minamino. „Es war eine wunderschöne Zeit für mich. Es war wie eine Familie für mich, ich werde das nie vergessen“, sagte Camara.