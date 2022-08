Die Hölle im Paradies! Canadi blieb die Luft weg

Seit Sommer ist Canadi Trainer-Legionär in Kroatien, konkret beim HNK Sibenik. Und dort, wo die Touristen am Meer paradiesisch urlauben, mussten seine Kicker zuletzt leiden. Denn was dem 52-Jährigen den Atem raubte, war die Gluthitze. „Beim Spiel in Gorica (Anm. 0:0) hatte es über 40 Grad.“