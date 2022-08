Biker-Drama auf Panoramastraße - Mann tot!

Der 57-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er regungslos liegen blieb. Nachfolgende Motorradfahrer begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und setzten einen Notruf ab. Ein Großaufgebot des Roten Kreuzes rückte an. Trotz langer und intensiver Reanimationsversuche durch Notärzte und Sanitäter erlag der Franzose noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.