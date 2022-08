Leipzig präsentiert Salzburgs Sesko wie NBA-Star

„Ich fühle mich wie Ja Morant, brauche ein Triple-Double, schaut meine Statistik an - nein, ich fumble nie. Ich bin der MVP“, singt Vic Sage in seinem nach dem NBA-Star benannten Song „Ja Morant“. Und genau zu diesen Zeilen ließ RB Leipzig am Dienstag Benjamin Sesko aus dem Flieger steigen. Wie einen absoluten Welt-Star präsentierte der deutsche Bullen-Klub den 19-jährigen Slowenen.