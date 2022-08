Bacher bei WM-Debüt in der Dressur auf Rang 18

Dressurreiter Florian Bacher hat am Montag im Grand Prix Special der Pferdesport-WM in Herning Rang 18 belegt. Der ehemalige Bereiter der Spanischen Hofreitschule verbesserte seinen persönlichen Rekordscore von 73,447 Prozent, mit dem er am Sonntag mit Fidertraum OLD als 20. ins Finale eingezogen war, noch einmal leicht auf 73,571 Punkte. Bis zur zweiten Piaffe schien für das Duo sogar das Kür-Finale der Top-15 in Reichweite.