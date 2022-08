Dieses Traumtor bringt Messi Rapid-Legende näher

Heißt konkret: Seit seinem Doppelpack am Wochenende firmiert Messi laut IFFHS (International Federation of Football History and Statistics) mit jetzt insgesamt 772 erzielten Treffern als dritterfolgreichster Torschütze der Geschichte. Vor ihm angesiedelt sind noch ein gewisser Cristiano Ronaldo mit 815 Toren und Josef Bican mit deren 805. Letzterer - es ist schon ein Zeiterl her - von 1931 bis 1935 für Rapid, danach noch zwei Jahre für SK Admira Wien.