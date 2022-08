Wie ein Rapidler den Argentinier zu Gold führte

An diesem Sonntag vor 90 Jahren wurde die schier unglaubliche Erfolgsstory des Österreichers Alexander Stirling mit dem Marathon-Olympiasieg seines Schützlings Juan Carlos Zabala in Los Angeles 1932 gekrönt. Es ist ein goldenes Märchen, das selbst in rot-weiß-roten Leichtathletik-Fachkreisen unbekannt ist. Alexander Stirling, in seiner aktiven Zeit als Hoch- und Stabhochspringer, ein Rapidler, war 1923 nach Argentinien ausgewandert, hatte in Buenos Aires in einem Waisenheim das Talent des Juan Carlos entdeckt und den Argentinier bis zum Olympia-Gold 1932 geführt.