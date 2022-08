Osttiroler Gall bei Polen-Rundfahrt in Top-15

Der Brite Ethan Hayter hat mit der Polen-Rundfahrt sein erstes World-Tour-Etappenrennen gewonnen. Der 23-jährige Ineos-Profi verteidigte seine Führung auf der abschließenden Etappe erfolgreich. Der Osttiroler Felix Gall (AG2R) beendete die siebentägige Tour an der 15. Stelle. Der Tagessieg am Freitag ging in Krakau im Sprint an den Franzosen Arnaud Demare (Groupama).