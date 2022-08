Peinliches Verwirrspiel um Freigabe für Rodung

Nach mehreren Tagen des Aufruhrs in Pressbaum meldet sich – nach hartnäckiger Rückfrage – nun auch der Grundeigentümer, die Wiener Privatklinik, zu den Rodungen in der Sanatoriumstraße zu Wort: „Seit einigen Jahren bemühen wir uns, eine Baugenehmigung zur Errichtung einer Anlage für Betreutes Wohnen zu erlangen. Derzeit werden hier Forstpflegearbeiten und Baumfällungen entsprechend einem Gutachten der Bundesforste durchgeführt. Dies wurde auch von der Bezirkshauptmannschaft kontrolliert und als korrekt beurteilt“, so Vorstandsvorsitzender Walter Ebm in einem Schreiben.