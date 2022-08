LKH Graz bekommt eine neue Schlaganfall-Station

In „Stroke Unit“ laufen alle Fäden zusammen

1984 hat der Mediziner seine Karriere begonnen; in den knapp 40 Jahren seiner bisherigen Tätigkeit hätte sich bei der Behandlung von neurologischen Patienten viel getan: „Das Zusammenführen aller notwendigen Spezialisten in so genannte Stroke Units, also Schlaganfall-Einheiten, war eine zentrale Verbesserung. Aber auch moderne Therapien wie etwa die Lyse-Therapie, bei der mittels einer Enzym-Infusion das Blutgerinnsel in den Hirnarterien aufgelöst wird, hat enorm viel gebracht“, erzählt der 64-Jährige.