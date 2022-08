Postbusse fallen wegen Personalmangel aus

Der Postbus galt, so Wurm, jahrzehntelang als attraktiver Arbeitgeber. Nach etlichen Jahren beim Postbus wechseln die Lenkerinnen und Lenker wieder zur Konkurrenz und nehmen dafür sogar Gehaltseinbußen in Kauf.Die Postbus-Geschäftsführung hat kürzlich eine Werbekampagne gestartet, um neue Lenkerinnen und Lenker für den Postbus zu gewinnen. Wurm kritisiert, dass das nicht ausreichen wird. Gefragt sei in den betroffenen Bundesländern ein wertschätzender Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen. Dann würden auch die Mitarbeiter wieder zum Postbus zurückkehren, ist Wurm überzeugt.