Ducati Multistrada V4: Grenzwertiger Gipfelsturm

Was man zum Navi wissen muss:

Sobald die Verbindung auch nur für eine Sekunde unterbrochen ist, vergisst Sygic, dass man schon einen Teil der Route absolviert hat und navigiert automatisch zum ersten Wegpunkt. Das ist am Display nicht unbedingt erkennbar. Hat man einfach nur ein Ziel eingegeben, ist das egal. Doch man kann sich zu Hause am Computer auch eine Route mit mehreren Wegpunkten zusammenstellen und per Mail schicken (coole Sache, eigentlich). In dem Fall wird es mühsam, denn man kann am Display zwar Wegpunkte herauslöschen, aber man sieht nicht, welchen man gerade löscht. Man muss also am Handy die Ducati-App schließen, dann per Klick auf den Link die Route zweimal starten, denn nur dann werden die Wegpunkte aufgelistet. Dann kann man die Wegpunkt-Liste bearbeiten. Bei der nächsten Unterbrechung geht das ganz Spiel von vorn los.