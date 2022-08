Nach Karriere-Aus: Vettel hat Jobangebot vorliegen

Sebastian Vettel soll nach Wunsch von Formel-1-Chef Stefano Domenicali auch nach seinem Abschied am Saisonende weiter eine Rolle in der Rennserie spielen. „Natürlich wollen wir, dass der Draht auch in Zukunft eng bleibt. Wenn er Interesse hat, Teil unseres Systems zu werden, und die Ansätze zueinander passen, würde ich ihn natürlich hier begrüßen“, sagte der Geschäftsführer der Motorsport-Königsklasse der „Sport Bild“.