Aston Martin holt Fernando Alonso nach Vettel-Aus

„Knall in der Formel 1“, schrieb die spanische Sportzeitung „Marca“. „Damit hat niemand im Fahrerlager gerechnet“, befand „As“. Alonso ist also noch lange nicht fertig. „Ich habe noch immer den Hunger und den Ehrgeiz, an der Spitze mitzukämpfen“, betonte der Spanier. Vor über zwei Jahrzehnten, im März 2001, feierte er sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse. Nach einem Jahr bei Minardi ging es zu Renault. Mit dem französischen Hersteller schlug er 2005 und 2006 Michael Schumacher im Ferrari. Es folgte der Wechsel zu McLaren.