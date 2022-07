F1: So emotional reagieren Piloten aufs Vettel-Aus

Sergio Perez: Unglaublich, dass du nach so vielen Jahren gemeinsamer Rennen nicht mehr bei uns am Start sein wirst. Glücklichen Ruhestand! Ich bin sehr stolz auf dich und stolz auf alles, was du im Sport erreicht hast. Es ist jetzt an der Zeit, Familie und Leben zu genießen! Lasst uns auch noch ein paar Rennen zusammen genießen.