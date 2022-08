Sommercamp: ÖSV-Freestyler trainieren am Airbag

Dem schloss sich auch Roman Kuss, Bereichsleiter für Verbandsentwicklung und Sportkoordination sowie sportlicher Leiter Freeski, an. Es gelte mit solchen gezielten Trainings bei solchen Anlagen dafür zu sorgen, dass „alles so gut bleibt wie bisher gewohnt“, so Kuss. Immerhin haben man damals vor sieben Jahren „fast bei null begonnen“ und es „steckt sehr viel Herzblut drinnen“. Hier in Scharnitz denke man jedenfalls auch schon an die Heim-WM 2027 im Montafon in Vorarlberg, so Kuss zu einem Motivationsfaktor von Coaches und Athleten.