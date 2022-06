Anna Gasser macht auch im Urlaub eine gute Figur

Auf ihrem Snowboard versetzte sie die österreichischen Sport-Fans in der Vergangenheit bereits mehrfach in Ekstase, doch auch ohne ihr Lieblingsspielzeug gibt Anna Gasser eine richtig gute Figur ab. Mit einem perfekten Sprung ins kühle Nass begeistert die Kärntnerin ihre Follower in den sozialen Medien.