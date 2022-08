Alpine präsentiert Piastri - doch der sagt NEIN!

Was für ein peinliches Schauspiel mit dem Formel-1-Team Alpine in der Hauptrolle: Offenbar ohne Absprache oder Zustimmung von Oscar Piastri haben die Franzosen die Beförderung ihres bisherigen Ersatzfahrers zum Stammpiloten verkündet! Denn wenige Stunden nach dem Vorpreschen von Alpine meldete sich der 21 Jahre alte Australier via Twitter sehr eindeutig zu Wort: „Das ist falsch, ich habe keinen Vertrag mit Alpine für 2023 unterschrieben!“