Neue Buttons nur für zahlende Spotify-Kundschaft

Separate Buttons nur für Premium-Kunden

Eine Bitte, der Spotify nun nachkommt: „Egal, ob Sie die Freude des Unerwarteten mit dem Shuffle-Modus lieben oder es vorziehen, Musik der Reihe nach zu hören, indem Sie einfach auf Play drücken, Spotify hat alles für Sie“, kündigte der Dienst am Montag in einem Blogeintrag die Einführung der separaten Schaltflächen an. Die neue Änderung ermögliche es den Nutzern, den von ihnen bevorzugten Modus auszuwählen und Musik so zu hören, wie sie es wollten.