Zoran Barisic: Rapid muss „als ein Mann denken“

Rapids Sportchef Barisic fasst die gemischten Gefühle in Hütteldorf gut zusammen. Erstmals seit sieben Jahren mit zwei Liga-Siegen gestartet, Platz eins in der Tabelle, im Cup und der Conference-League-Quali aufgestiegen - Pflicht erfüllt. Aber mit Bauchweh. „Wir können die Ergebnisse einordnen, wissen, was zu tun ist“, weiß Stürmer Burgstaller, dass die Offensive noch lahmt.Grüll und Bajic sind, um zwei Beispiele zu nennen, noch nicht in der Form wie letzte Saison. Selten werden Konter fertig gespielt, auch die Standards klappen nicht, bislang brauchte Rapid auch Elfer-Glück.