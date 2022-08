Erlebnisse auch für Rollstuhlfahrer

So wird es in Zukunft neben dem touristischen Ausbau auch ein Baulandsicherungsmodell geben, sodass junge Familien auf leistbarem Grund bauen können. „St. Martin ist relativ gut gelegen. Es wird viel in den Salzachpongau oder Richtung Hallein gependelt. Man ist von hier ja binnen weniger Minuten auf der Autobahn“, sagt Schlager.