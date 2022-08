Eklat! Ronaldo verlässt Stadion nach Auswechslung

Nicht im Training

Bereits seit mehreren Wochen hängt der Haussegen in Manchester schief. Der fünffache Weltfußballer will die „Red Devils“ verlassen, um kommende Saison in der Champions League zu spielen, der Klub will seinen Torjäger jedoch nicht gehen lassen. Zuletzt fehlte Ronaldo vermehrt im Training - offiziell aus „privaten Gründen“.