„Nur Lügen!“ Cristiano Ronaldo platzt der Kragen

„Es ist unmöglich, dass ein Tag vergeht, an dem man nicht über mich redet“, schrieb CR7. „Sonst verdient die Presse ja kein Geld. Sie wissen, dass sie die Aufmerksamkeit der Menschen nur mit Lügen bekommen können. Macht nur weiter so, dann schafft ihr es vielleicht, irgendwann mit einer Nachricht richtig zu liegen.“ Pikanterweise hinterließ Ronaldo den Kommentar unter einem Beitrag, in dem es hieß, dass ManUnited seinen Superstar nicht gehen lässt.