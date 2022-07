Einigung? Kompromiss zwischen Ronaldo und United

Seit Wochen fehlt Ronaldo bereits im Training der „Red Devils“ - offiziell aus „privaten Gründen“, so manch ein Fan sieht jedoch die Abschiedswünsche des Portugiesen als Grund. Der Stürmer will den Klub jedenfalls verlassen, zu schwach beendete der Verein die vergangene Saison. Dass der fünffache Weltfußballer weg will, möchten die Verantwortlichen in Manchester jedoch nicht so einfach hinnehmen.