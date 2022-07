Erneut nicht beim Training! Ronaldo freigestellt

In den vergangenen Wochen nahmen die Wechselgerüchte um den Stürmer zu. Angeblich ist Ronaldo unzufrieden damit, dass United in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielt und strebt deshalb nur ein Jahr nach seiner Rückkehr nach England einen Wechsel an. Dem Vernehmen nach schließt der Club einen vorzeitigen Abschied Ronaldos bisher jedoch aus.