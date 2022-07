„Unterschiedsspieler“ fehlen Sturm in CL-Quali

Der Vizemeister ist stärker als der Meister: So stellt sich die Situation in der Fußball-Bundesliga zumindest nach zwei Runden dar. Sturm Graz gab mit einem verdienten 2:1-Heimerfolg gegen Titelverteidiger Red Bull Salzburg am Samstag nicht nur ein starkes Statement ab, sondern tankte auch viel Selbstvertrauen für das anstehende Duell in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation mit Dynamo Kiew. Spiel eins steigt schon am Mittwoch im polnischen Lodz. Zwei Spieler werden dabei aber noch fehlen.