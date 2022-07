In Hollywood geht ein steirischer Stern auf

Selten zuvor hat sich Swen Temmel auf seine wenigen Urlaubstage so gefreut, die der Dauerbeschäftigte mit seinen Eltern Maria und Eiskönig Charly Temmel in der alten Heimat verbringt. „Ich bin in den letzten Tagen viel mit der Vespa in der Oststeiermark herumgefahren und habe den Kurzurlaub mit meiner Hündin Diamond genossen.“ Statt Urlaubsfotos zeigt der aufgehende Hollywoodstar Videos von seinen aktuellen Filmdrehs in Irland und den USA, wo der Steirer mit seinem Jugendidol John Travolta vor der Kamera stand.