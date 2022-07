16-jähriger Mopedfahrer bei Unfall getötet

Eine 36-Jährige aus Munderfing fuhr am Freitag kurz vor 13 Uhr in ihrem Heimatort mit ihrem Pkw auf der Gemeindestraße Valentinhaft von Achenlohe kommend in Richtung Valentinhaft. Zur selben Zeit lenkte ein 16-Jähriger aus Mattighofen sein Moped auf der Gemeindestraße Baumgarten in Richtung Munderfing.