Sturm-Maschine ist scharf auf die Premiere

Noch kein Gedanke an Kiew

Der damalige Dreier ist aber mit Vorsicht zu genießen. Sturm spielte zwar stark, aber Salzburg warf die Rotationsmaschine an, zudem steckten wohl noch die Meister-Feierlichkeiten in den Bullen-Knochen. Ein Erfolg gegen den Liga-Krösus würde vor der Champions-League-Quali gegen Dynamo Kiew freilich runter gehen wie Öl. An den Mittwoch-Knaller denkt bei Sturm aber noch keiner. „Wir fokussieren uns ganz auf Salzburg, wollen dem Meister Paroli bieten.“ Kiew wird laut Prass (noch) ausgeblendet. Motto: Alles zu seiner Zeit!