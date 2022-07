Beckenbauer: „Unsere Frauen holen Wembley-Titel“

Die DFB-Auswahl habe die EM mitgeprägt, sei im Finale am Sonntag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) aber Außenseiter, der nichts zu verlieren habe. „Ich bin beeindruckt, was wir für einen Teamgeist haben: Jeder rennt für jeden, kein Ball wird aufgegeben. Die Chance ist zu 100 Prozent da, dass wir so den Titel holen“, sagte der 78-jährige Overath.