Über eine Million Dollar für Adolf Hitlers Golduhr

Die Golduhr soll Hitler nach Angaben des Auktionshauses im Jahr 1933 von Mitgliedern der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Anm.) geschenkt worden sein. Sie wurde demnach am 4. Mai 1945 - vier Tage nach Hitlers Suizid in Berlin - von einem französischen Soldaten in Hitlers einstiger Alpen-Residenz in Berchtesgaden gefunden. Die Uhr soll sich über Jahrzehnte im Besitz der Familie des Soldaten befunden haben.