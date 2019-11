Hitlers Zylinder: Großes Griss um Nazi-Gegenstände

„Mit einigen Dingen sollte man keinen Handel treiben“

Die Auktion hatte im Vorfeld großes Aufsehen erregt und Kritik ausgelöst. „Mit einigen Dingen sollte man einfach keinen Handel treiben“, schrieb Rabbi Menachem Margolin von der European Jewish Association in Brüssel in einem Brief an das Auktionshaus. Der Verband der Juden Europas forderte darin die Absage der Versteigerung. Auch in den Medien hatte es eine Debatte gegeben.