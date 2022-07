Steigende Zinsen könnten Immoboom bald einbremsen

In Zeiten von hoher Inflation, Unsicherheit und nun steigendem Zinsniveau habe sich der preisliche Steigflug wohl fortgesetzt, heißt von Seiten der Immobilien-Experten von Raiffeisen. Etwa in der Mozartstadt werden bei Neubauwohnungen am freien Markt teils 10.000 Euro und mehr pro Quadratmeter fällig.