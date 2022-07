Dominic Thiem erhält eine Wildcard für die US Open

Der Sieger von 2019 verlässt Kitzbühel mit gesenktem Haupt. Dominic Thiem verlor am Donnerstagabend das Viertelfinale gegen den Deutschen Yannick Hanfmann und war darüber wohl am meisten enttäuscht. Das volle Stadion, das Adrenalin und sein Siegeswille konnten ihn diesmal in einem neuerlich engen Match nicht retten. Ein kleiner Trost ist vielleicht eine Wildcard, die man ihm bei den US Open reserviert hat.