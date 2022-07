Dürre und Trockenheit im Poolland Oberösterreich?

Dürre und Trockenheit werden durch den Klimawandel auch in Österreich immer größere Probleme. Ein hoher Wasserverbrauch ist gerade in diesen Zeiten nicht optimal, und trotzdem wächst die Zahl der Pools in Oberösterreich. Die Hälfte aller privaten Schwimmbäder in Österreich stehen bei uns. Wird das zum Problem?