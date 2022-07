Box-Champion René Weller droht Gehirn-OP

„Ich konnte nicht mehr. Er glitt mir buchstäblich zwischen den Fingern weg“, wird Ehefrau Maria Weller in der Bild zitiert. „Rene´ konnte nichts mehr alleine. Sich nicht mehr anziehen, kaum noch laufen, zitterte am ganzen Körper und wusste nichts mehr. Selbst seine geliebte Keksdose kannte er nicht mehr. Rene‘ wusste nicht, was er macht. So hat er beispielsweise Zahnpasta gegessen. Die Klinik ist der einzig richtige Ausweg. Und ich weiß, dass er dort in den besten Händen ist."