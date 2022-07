Toplitzsee: Der wahre Schatz ist hier die Natur!

Aus kleiner Jausenstation wurde ein Restaurant

1955 hat Seyns Großmutter begonnen, Besucher in einer kleinen Jausenstation am See zu bewirten: „Es war eine Hütte ohne Strom und Wasser“, erinnert sich Seyn, der schon als Kind in den Ferien hier ausgeholfen und den Betrieb 1977 übernommen und ausgebaut hat. Heute ist seine „Fischerhütte“ eine moderne Gaststätte.