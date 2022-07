Tiroler Finanzverwalter veruntreute 120.000 Euro

Ein Betrüger aus dem Internet baute Vertrauen zu einem 60-Jährigen aus dem Tiroler Oberland auf und versprach ihm ein schönes Leben mit einem Erbe. Dafür müsse er jedoch zahlen. Das Opfer wurde selbst zum Täter: Der Finanzverwalter bediente sich an den Konten von Jagdgenossenschaften. Am Dienstag kam es in Innsbruck zum Prozess.