Stadtentwicklung in Österreich wird neu gedacht

State Of The Art in Aspern

In der Seestadt Aspern im 22. Wiener Gemeindebezirk harmonieren Wohnen, Arbeit, Bildung, Freizeitgestaltung und vieles mehr - nicht nur, aber öfter auch mit Einsatz modernster Technologien. Die „smarte Stadt“ gilt als Vorreiter für viele weitere Stadtentwicklungsprojekte in ganz Österreich und sogar weltweit, schafft Arbeit und Lebensqualität für viele verschiedene Bevölkerungsgruppen. Die „Stadt der kurzen Wege“ hat dazu besondere Strategien entwickelt - von der Nahversorgung bis zur smarten Mobilität. So ist von einer wachsenden Palette an Shops und Lokalen über Schulen und Kindergärten, etlichen Arztpraxen, immer mehr Freizeit-, Kultur- und Sportangeboten bis zu und liebevoll gestalteten Parks alles fußläufig oder per Rad erreichbar. In der Sommerhitze besonders beliebt sind natürlich auch die Badeplätze am See mitten im Stadtteil.