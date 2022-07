Trotz Leistungen bleibt ein schaler Nachgeschmack

Kollegen über „Löcher“ erbost

Auch die Medien waren zum Teil auf dem Campus untergebracht. Manche Kollegen waren über die Verhältnisse in den „Löchern“ erbost. Tagelang wurden auf unserem Gang in der Hamilton Hall Dusche und Toilette nicht gereinigt, der Abfalleimer lief über. Mir macht es nichts aus, auf meinen Reisen einfach zu wohnen. Als Backpacker, der ich es auch mit knapp 70 Jahren noch bin, bin ich einiges gewohnt. Auf Kuba habe ich mal ein Zimmer gehabt, in dem mich die Bettwanzen gepeinigt haben, in Kyoto habe ich auf ein paar Quadratmetern auf dem Steinboden geschlafen, in Waikiki hatte ich ein Zwölfbettzimmer in einer Jugendherberge, am Fuße von Machu Picchu konnte ich keine Auge schließen, da riesige Spinnen mich am Schlaf hinderten, in Kalkutta hauste ich in einem Billighotel, vor dem morgens die Leichen auf Leiterwagen abtransportiert wurden, vor Perth habe ich auf Rottnest Island am Strand übernachtet. Also: Da habe ich schon einiges durchgemacht.



Aber was mich auch nach dieser WM zur Weißglut bringt, ist der unverschämte Preis für diese Billig-Unterkunft in der Hamilton Hall. 150 Dollar ohne jeglichen Service, das Frühstück, das man nur ein paar Blöcke entfernt einnehmen konnte, war natürlich nicht inbegriffen. Hätte man 80 oder meinetwegen 100 Dollar dafür verlangt, wäre das noch akzeptabel gewesen…