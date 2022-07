Starcoach sorgt für Aufreger bei Leichtathletik-WM

Reider wollte am Samstag das Aufwärmgelände der Athleten vor dem 100-m-Lauf der Männer betreten. Er ist Coach von Marvin Bracy and Trayvon Bromell, die später am Abend hinter US-Landsmann Fred Kerley Silber und Bronze eroberten, sowie u.a. vom Briten Adam Gemili.