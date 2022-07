Leichtathletik-WM: USA besiegen Karibik-Supergirls

Höhepunkte am vorletzten Tag waren der Speerwurf der Männer, den Anderson Peters (Grenada/90,54) vor Olympiasieger Neeraj Chopra (Ind/88,13) gewann und der Dreisprung, den Olympiasieger Pedro Pichardo mit im ersten Versuch erzielten 17,95 m für sich entschied. Auch über 800 m der Männer holte mit Emmanuel Korir (Ken/1:43,71) ein Olympiasieger von Tokio in Eugene WM-Gold. Gudaf Tsegay (Äth), die in Eugene schon 1500-m-Silber gewonnen hatte, lief über 5000 m in 14:46,29 zum Titel.