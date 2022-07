Barcas millionenteurer Camp-Nou-Ausbau gestartet

Erste kleiner Arbeiten laufen bereits, ehe es im September richtig losgeht, wie „Sport Bild“ schreibt. Finanzieren will der Klub die Arbeiten mittels eines Überbrückungskredits. Dass den Katalanen noch 100 Millionen Euro fehlen, um die Neuzugänge (wie Robert Lewandowski) anzumelden und Auflagen der Liga zu erfüllen, scheint dabei in den Hintergrund zu geraten. So wird Frenkie de Jong auf den Großteil seines Gehalts verzichten müssen.