Shiffrin verzweifelt: „Niemand will uns helfen!“

So schön hatte sie sich alles vorgestellt, so gut alles organisiert geglaubt, voller Vorfreude aufs Skifahren in der Schweiz - und dann das: Mikaela Shiffrin hat am Wochenende den totalen Mega-Frust am Flughafen Zürich-Kloten erlebt! Denn ihr Gepäck war verloren gegangen, unauffindbar für die US-amerikanische Ski-Heldin. Zudem sei der schweizerische Umgang mit diesem Problem selbst zum Problem geworden: „Niemand will uns helfen!“