Alonso-Aus in der Formel 1? Alpine erklärt sich!

Das Alpine-Team arbeitet an Lösungen für die nächste Saison, in denen sowohl Veteran Fernando Alonso - dessen Vertrag am Saisonende ausläuft (!) - als auch der nachdrängende Oscar Piastri ein Cockpit in der Formel 1 haben! Laurent Rossi, der Gesamtverantwortliche innerhalb des Renault-Konzerns für die Marke Alpine, sagte am Samstag, die Szenarien seien „sehr plausibel, sehr vernünftig und würden beide Fahrer zufriedenstellen, glauben wir“ ...