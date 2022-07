Fußball-WM sorgt für Änderungen bei Darts-WM

Der Darts-Weltverband (PDC) nimmt für die WM im Alexandra Palace nur kleine Änderungen vor, um der Fußball-WM in Katar auszuweichen. Dies geht aus dem zeitgenauen Spielplan hervor, den die PDC im Rahmen des derzeit laufenden World Matchplays in Blackpool veröffentlichte. Demnach soll das Turnier am 15. Dezember beginnen und bis 3. Jänner dauern. Das ist exakt das Zeitfenster, in dem das wichtigste Darts-Turnier der Saison auch in den vergangenen Jahren stattfand.