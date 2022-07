Neue Nummer 1! Wachablösung an der Darts-Spitze

Der Waliser ließ einmal mehr die Muskeln spielen! Price schlug am Freitagabend den Portugiesen Jose de Sousa mit 16:14 und darf sich über einen weiteren Erfolg freuen. Denn der Muskelprotz überholt in der Weltrangliste Weltmeister Peter Wright, der in Blackpool im Viertelfinale ausgeschieden war.