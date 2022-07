Nach Tränen zum Abschied: „Kommen gestärkt zurück“

Vor dem 0:1 war Carina Wenninger bei ihrem 120. Teameinsatz gegen Bayern-Kollegin Bühl hinten nach: „Das geht auf meine Kappe. Nicht angenehm, wenn man gegen so einen Gegner in Rückstand gerät.“ Und beim 0:2 gegen den Rekord-Europameister und Titelanwärter schoss Zinsberger die deutsche Torjägerin Popp an. „Mein Fehler, da brauchen wir nicht zu reden. Ich habe beim Rausspielen nicht alles technisch sauber gemacht“, so Manu. „Aber wir wollten auch mutig auftreten.“